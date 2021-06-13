استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما انخفض سعر الدولار في اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم امس السبت.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا إذ بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.