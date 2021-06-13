استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضه في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما انخفض سعر الدولار في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا إذ بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.