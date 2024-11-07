استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما انخفضت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.