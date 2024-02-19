استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152150 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 152050 ديناراً مقابل 100 دولار.