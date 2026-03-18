استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الاربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 155000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 154650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154550 ديناراً مقابل 100 دولار.