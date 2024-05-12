استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الأحد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع أغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 145550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145450 ديناراً مقابل 100 دولار.