استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي في أسواق العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 153800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 153550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153450 ديناراً مقابل 100 دولار.