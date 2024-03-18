استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 149650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149550 ديناراً مقابل 100 دولار.