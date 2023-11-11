استقرار أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها باربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 164750 ديناراً مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 165750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 163750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل انخفاضا في محال الصيرفة سعر البيع 164200 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 164200 دينار مقابل 100 دولار.