استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 146700 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً في محال الصيرفة سعر البيع 146700 دينار مقابل 100 الدولار، وسعر الشراء 146600 دينار مقابل 100 دولار.