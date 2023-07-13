استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاع طفيف في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار اليوم الخميس، في أسواق بغداد فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147900 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار في صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148150 ديناراً مقابل 100 دولار.