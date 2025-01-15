استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها لدى أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدولار الامريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد استقراراً، بينما شهدت ارتفاعاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك مع إغلاق البورصات مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث بلغ سعر الصرف 151,000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله صباح اليوم.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في الأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.