استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 157350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم . واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا فيها حيث بلغ سعر البيع 157700 دينار لكل 100دولار ، وسعر الشراء 156700 دينار مقابل 100 دولار.