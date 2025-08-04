استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139000 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139700 دينار مقابل 100 دولار.