استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، فيما شهدت أربيل "عاصمة إقليم كوردستان"، ارتفاعاً مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 154,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 155,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,400 دينار مقابل 100 دولار.