استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في أربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 147050 دينارا مقابل 100 دولارا، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار المراسل، إلى أن، اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 147050 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146950 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.