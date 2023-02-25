استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية، الا ان محلات الصرافة تداولت الاسعار خلال اليوم وسجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 151700 دينار لكل 100 دولار امريكي.