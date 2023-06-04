استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.