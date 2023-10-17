استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في بغداد اليوم الثلاثاء، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158800 دولار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 159750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 159400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159300 دينار مقابل 100 دولار.