استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا لكل 100دولار، وسعر الشراء 150150 دينارا مقابل 100 دولار.