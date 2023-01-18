استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بينما شهدت ارتفاعاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 160500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 160000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا عن صباح يوم امس الثلاثاء حيث بلغ سعر الدولار البيع 160900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 160875 دينارا لكل 100 دولار امريكي.