استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 153600 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 153500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153400 دينار مقابل 100 دولار.