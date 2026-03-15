استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين ببغداد لتسجل 154050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل ارتفعت أسعار الدولار إذ بلغ سعر البيع 153950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153850 ديناراً مقابل 100 دولار.