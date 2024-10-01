استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع إغلاق بورصتي العراق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء مع إغلاق بورصتي العراق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 151900 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 151800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.