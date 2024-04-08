استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما ارتفعت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147900 دينار مقابل 100 دولار.