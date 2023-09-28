استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155150 ديناراً مقابل 100 دولار.