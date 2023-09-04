استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 153400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154150 ديناراً مقابل 100 دولار.