استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد فيما ارتفع بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقر مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153000 دينار مقابل 100 دولار وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 153050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152950 دينارا مقابل 100 دولار.