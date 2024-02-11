استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بشكل طفيف في اربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار ، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد ، و ارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت امس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152200 دينار مقابل 100 دولار.