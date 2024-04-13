استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها باربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في بغداد ، اليوم السبت، وارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 148250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147900 دينار مقابل.