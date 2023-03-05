استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها باربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 155300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت..

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 154250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 156200 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 155200 دينار لكل 100 دولار امريكي.