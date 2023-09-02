استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153200 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية الا ان بعض محال الصيرفة تداولت الدولار الذي سجل استقرارا حيث بلغ سعر البيع 153900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.