استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156250 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة إذ بلغ سعر البيع 156200 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 156100 دينار مقابل 100 دولار.