استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء في أسواق بغداد واربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149950 دينارا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 149900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149800 دينار مقابل 100 دولار