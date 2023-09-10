استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فان اسعار الدولار استقرت ايضا حيث سجل سعر البيع 154650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 154550 دينارا مقابل 100 دولار.