استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153500 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154100 دينار مقابل 100 دولار.