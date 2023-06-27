استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/استقرت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147350 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرت ايضا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.