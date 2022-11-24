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استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T13:01:39+0000
استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين اقفلتا في بغداد على 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وهي نفس الاسعار صباح هذا اليوم. و اشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149050 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 148950 دينارا مقابل 100 دولار.

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