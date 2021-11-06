استقرار أسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول أيام العطل الرسمية.