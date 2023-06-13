استقرار أسعار الدولار في اسواق بغداد وانخفاضها في كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 145500 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 146850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.