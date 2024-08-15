استقرار أسعار الدولار في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلت امس الأربعاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.