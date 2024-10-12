استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 153800 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 153800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153700 دينار مقابل 100 دولار.