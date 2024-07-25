استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149550 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت امس الأربعاء .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 148600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.