استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 144700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144550 دينارا مقابل 100 دولار.