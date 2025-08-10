استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139700 دينار مقابل 100 دولار.