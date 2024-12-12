استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.