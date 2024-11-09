استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150750 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فأن البورصه لا تتداول أيام العطل الرسمية إلا أنه سجل الدولار انخفاضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.