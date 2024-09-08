استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة سعر البيع 149450 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 149350 دينارا مقابل 100 دولار.