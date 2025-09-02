استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 142300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142200 دينار مقابل 100 دولار.