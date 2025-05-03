استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 144700 دينار، لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144550 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.