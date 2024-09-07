استقرار أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم السبت، وانخفضت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149500 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.